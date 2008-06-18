Сделать верстку. Работы на день-два (шаблон и 14 типовых страниц). От Вас: а) Портфолио (ссылки на работы). б) Стоимость. в) Сроки. Желательна территориальная принадлежность к днепропетровскому региону для дальнейшего сотрудничества.
Верстка шаблона
Необходимо доработать шаблон - увеличить количество разделов, изменить фотографии и цвета некоторых элементов, наполнить предоставленным контентом.
Скриншот шаблона - http://avoreg.ru/v.php?id=4ab1aef204de21d0c1ccc1746c39ffab
Ваши предложения по цене и срокам?
Выбранный исполнитель
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