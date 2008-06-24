Доброго времени. Нужно быстро и КАЧЕСТВЕННО сверстать макет: 1. Главная — http://weblancer.net/users/iacek/portfolio/319803.html#item 1. Внутренняя — http://weblancer.net/users/iacek/portfolio/319802.html#item Писать только в проект. В АСЬКУ, НА МЫЛО НЕ ПИСАТЬ!
Корректное отображание вёрстки в IE6
Есть вёрстка. В ней применяются PNG с полупрозрачностью. Во всех браузерах отлично кроме IE6. Надо сделать чтобы в нём всё тоже отлично смотрелось.
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