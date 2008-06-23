Вёрстка под Друпал

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки285 просмотров

Вёрстка Под Друпал нужно сверстать

макеты тута http://www.sendspace.com/file/woneqr

прошу высылать свой аналогичные работы и контакты.

Drupal
17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dven
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$75
4 дня
Денис Сверстал шаблон и натянул на под Друпал ,Очень приятный и положительный человек. Для начала подробно рассказал процесс работы чтобы после не возникли лишние вопросы,чтёт процесс работы как со стороны исполненя на ура. Хочю отметить след факторы сотрудничества: 1)Ответсвеность 2)Скорость работы 3)Сроки 4)Адекватность в обшений Одним Словом Рекомендую как Профессионала вышего уровня!!!
Работать с Антоном одно удовольствие: полнота исходных данных для выполнения заказа, всегда быстрые ответы на вопросы, моментальная оплата, а так же дружественный настрой! Рекомендую!

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dven
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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