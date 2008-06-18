Приватный для Reverent

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки163 просмотра

Верстка сайта

17 лет назад
bdenis
Денис 
54 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$40
Верстка сделана на высоком профессиональном уровне. Быстро и качественно. Спасибо.
Отличному заказчику, отличную работу – вот мой девиз. Хочу работать Денисом и дальше.

Заявки фрилансеров

Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад