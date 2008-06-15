Сверстать сайт и установить на джумлу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок161 просмотр

Макет по запросу в psd

Joomla
17 лет назад
vagaev
Сергей 
53 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня
Есть опыт сотрудничества за пределами веблансера. Работой доволен. Рекомендую.
Доволен постоянным сотрудничеством! Заказких хорошо воспринимает отношение цена/качество! Буду ждать новых заказов!

Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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