Верстка и установка WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки223 просмотра

Верстка и установка WordPress нужна макет находится тута http://www.sendspace.com/file/gjao8h

WordPress
17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Maksus
38 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Всётаки доделали работу. Сотрудничество состоялося удачи в будушем!
Очень хороший заказчик! Вовремя оплатил работу. Приятный в общении!

Заявки фрилансеров

Maksus
38 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад