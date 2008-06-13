Верстка страницы

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Завершен6 заявок156 просмотров

Есть файл psd. Нужно сверстать главную страницу. Жду ваших предложений

17 лет назад
sfy
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$20
Понравилось с ним работать. Советую. Все сделал раньше оговоренного срока. Когда у меня возникли вопросы, все рассказал и подсказал.
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Заявки фрилансеров

sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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