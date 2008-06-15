Верстка шаблона для DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок323 просмотра

Требуется свертать из PSD шаблоны для DLE. Сверстать нужно 2 почти одинаковых шаблона на 2 и на 3 колонки - картинка одна и та же.

DLE
17 лет назад
covcheg
Вадим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Очень доволен! Выручил в сложной ситуации: нужно было верстать срочно шаблон для DLE - сделал быстро, качественно и помог потом с возникшими вопросами, за что ему отдельное спасибо! Рекомендую всем.
Приятный в общении человек, главное, знает чего хочет, а работать с тем, кто правильно ставит цели и задачи легко! С оплатой проблем не возникло.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать и наполнить сайт

    $35

    Есть psd. Нужно сверстать и наполнить. (до 10 страниц наполнения). HTML. Статика. Сделать нужно до ночи (сегодня). Жду предложений. Спасибо. Цена - 35 у.е.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание шаблона joomla на базе готового дизайна

    $50

    Требуется перенести шаблон с e107 на joomla присутствуют флеш-элементы дизайн должен остаться максимально приближенным к оригиналу исходный сайт rdecart.ru все необходимые элементы включая флеш будут предоставлены

    Joomla
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка портала

    $250

    Здравствуйте. Нужно отверсатать портал. 1 главная и около 15 внутренних страниц. Есть меню которое должно быть реализовано с использованием jQuery. Блочная верстка. Кроссбраузерность IE 6-8, FF, ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Приватный проект (TBI) для Reverent1985

    $100

    Проект открыт специально для Тимофея Инчагова - Reverent1985. Поэтому комментарии излишни. Исполнитель есть. Надеюсь на ваше понимание. Если будут заявки от других пользователей, я их проигнорирую. Спасибо! ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • HTML верстка. Только верстка.

    $200

    Требуется верстка около 25и страниц сайта используя подробное ТЗ, макет сайта в формате Access, готовые графические элементы. ТОЛЬКО ВЕРСТКА. PHP часть делают программисты, дизайн уже готов. На выходе - страницы в формате HTML. ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Работа для специалиста по CSS

    $200

    Требуется специалист по CSS, чтобы поправить готовый дизайн. Был дизайн, который работал под IE/FF. Программист его испортил. Задача: поправить то, что было испорчено + переделать в DIV местами налепленный программистом код c ...

    CSS
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вёрстка

    $50

    Необходимо сверстать шаблон. Вёрстка качественная. Желательно DIV. Срок неделя. P.S. Указывайте цену сразу. мой номер ICQ 270323949

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад