Создание шаблона joomla на базе готового дизайна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок215 просмотров

Требуется перенести шаблон с e107 на joomla

присутствуют флеш-элементы

дизайн должен остаться максимально приближенным к оригиналу

исходный сайт rdecart.ru

все необходимые элементы включая флеш будут предоставлены

Joomla
17 лет назад
vostruha
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка портала

    $250

    Здравствуйте. Нужно отверсатать портал. 1 главная и около 15 внутренних страниц. Есть меню которое должно быть реализовано с использованием jQuery. Блочная верстка. Кроссбраузерность IE 6-8, FF, ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Приватный проект (TBI) для Reverent1985

    $100

    Проект открыт специально для Тимофея Инчагова - Reverent1985. Поэтому комментарии излишни. Исполнитель есть. Надеюсь на ваше понимание. Если будут заявки от других пользователей, я их проигнорирую. Спасибо! ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • HTML верстка. Только верстка.

    $200

    Требуется верстка около 25и страниц сайта используя подробное ТЗ, макет сайта в формате Access, готовые графические элементы. ТОЛЬКО ВЕРСТКА. PHP часть делают программисты, дизайн уже готов. На выходе - страницы в формате HTML. ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Работа для специалиста по CSS

    $200

    Требуется специалист по CSS, чтобы поправить готовый дизайн. Был дизайн, который работал под IE/FF. Программист его испортил. Задача: поправить то, что было испорчено + переделать в DIV местами налепленный программистом код c ...

    CSS
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вёрстка

    $50

    Необходимо сверстать шаблон. Вёрстка качественная. Желательно DIV. Срок неделя. P.S. Указывайте цену сразу. мой номер ICQ 270323949

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Много различных меню ul li

    Требуется 100-200 видов меню, сверстанных списками (ul li), без вложенности, т.е. одноуровневые. Нужен человек который, будет изменять вид меню через css, т.е. создаст 100-200 менюшек различных по внешнему виду(используя различные фоновые картинки, различные цвета, шрифты, ...

    CSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка 9 шаблонов

    $150

    Нужно сверстать на div-ах/смешанно 9 шаблонов из psd. 1 - шаблон главной, 2 - внутренняя и остальные 7 - подвиды внутренней. Разумеется, валидно, кроссбраузерно. Резина. Эскизы для ознакомления отправлю по запросу. Все подробности ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад