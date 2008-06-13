В архиве - серия скринов дизайна струтктура - обычный новостной портал бюджет - 3000р выбранный исполнитель подвел
Верстка портала
Здравствуйте. Нужно отверсатать портал. 1 главная и около 15 внутренних страниц. Есть меню которое должно быть реализовано с использованием jQuery.
Блочная верстка.
Кроссбраузерность IE 6-8, FF, Opera
Валидность CSS и HTML!
Сроки: до 7 дней.
Оставляйте контакты и ссылки на портфолио здесь, сообщения в личку буду игнорировать !
Макет и подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю.
+ Данная работа не должна отображаться в портфолио исполнителя !
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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