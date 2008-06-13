Верстка портала

С Зодиос Студио было приятно сотрудничать. Могу без лишних преувеличений отметить ряд весьма положительных качеств данного исполнителя: 1.Ответственность - исполнитель серьезно подошел к исполнению работы. 2.Оперативность - все работа была выполнена незамедлительно и сверх сроков. 3.Качестенное исполнение - выполнено без нареканий и с минимумом вторичных правок. 4.Наличие хорошего вкуса - некоторые дизайнерские недоработки были прекрасно решены в верстке. 5.Верстка была выполнена с пониманием особенностей движка. Буду рад в дальнейшем сотрудничать со студией.