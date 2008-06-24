Приватный проект (TBI) для Reverent1985

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка259 просмотров

Проект открыт специально для Тимофея Инчагова - Reverent1985.

Поэтому комментарии излишни. Исполнитель есть.

Надеюсь на ваше понимание. Если будут заявки от других пользователей, я их проигнорирую.

Спасибо!

Дизайн здесь http://www.weblancer.net/users/sima1970/portfolio/322186.html#item

HTML
17 лет назад
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$100
Я и непосредственный заказчик дизайна - крупная украинская компания - довольны работой Тимофея. Все четко, красиво и правильно. Дизайн не искажен и не испорчен, все на месте. Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Спасибо. Впереди много совместной работы!
Отличный заказчик, люблю с ним работать, с нетерпением жду и дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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