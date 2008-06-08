Работа для специалиста по CSS

Требуется специалист по CSS, чтобы поправить готовый дизайн.

Был дизайн, который работал под IE/FF. Программист его испортил. Задача: поправить то, что было испорчено + переделать в DIV местами налепленный программистом код c таблицами и подогнать цветовую гамму под общий дизайн сайта.

Всяким студиям, которые обещают "сделать быстро и качественно", и новичкам просьба не отзываться на этот проект.

Спасибо!