Работа для специалиста по CSS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок905 просмотров

Требуется специалист по CSS, чтобы поправить готовый дизайн.

Был дизайн, который работал под IE/FF. Программист его испортил. Задача: поправить то, что было испорчено + переделать в DIV местами налепленный программистом код c таблицами и подогнать цветовую гамму под общий дизайн сайта.

Всяким студиям, которые обещают "сделать быстро и качественно", и новичкам просьба не отзываться на этот проект.

Спасибо!

CSS
17 лет назад
crimsontwo
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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