Табличная вёрстка

Сотрудничеством доволен, что очень порадовало, получил хорошое ТЗ к верстке, что делается крайне редко, работать было легко и приятно, с оплатой так же все отлично. Заказчик умеет емко выражать свои требования, что является большим плюсом. Рекомендую.