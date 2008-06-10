Перевести верстку из div'ов в таблицы.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок399 просмотров

Перевести верстку из div'ов в таблицы. Сайт vipreferat.ru

17 лет назад
alex5237
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
16 лет назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка html страниц из PSD файлов.

    $50

    Есть psd файлы с дизайном главной и внутренней страниц, необходимо сверстать. Хочется палучить два чистых, хорошо сформатированых html файла с коментами типа и файл со стилями и соответствующими коментариями. Html надо протестить ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Шаблон для Shop Script

    $150

    Нужно по готовому дизайну сверстать шаблон. Все просто и понятно. Дизайн в приложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка шаблона для DLE

    $50

    Требуется свертать из PSD шаблоны для DLE. Сверстать нужно 2 почти одинаковых шаблона на 2 и на 3 колонки - картинка одна и та же.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сверстать и наполнить сайт

    $35

    Есть psd. Нужно сверстать и наполнить. (до 10 страниц наполнения). HTML. Статика. Сделать нужно до ночи (сегодня). Жду предложений. Спасибо. Цена - 35 у.е.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание шаблона joomla на базе готового дизайна

    $50

    Требуется перенести шаблон с e107 на joomla присутствуют флеш-элементы дизайн должен остаться максимально приближенным к оригиналу исходный сайт rdecart.ru все необходимые элементы включая флеш будут предоставлены

    Joomla
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка портала

    $250

    Здравствуйте. Нужно отверсатать портал. 1 главная и около 15 внутренних страниц. Есть меню которое должно быть реализовано с использованием jQuery. Блочная верстка. Кроссбраузерность IE 6-8, FF, ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Приватный проект (TBI) для Reverent1985

    $100

    Проект открыт специально для Тимофея Инчагова - Reverent1985. Поэтому комментарии излишни. Исполнитель есть. Надеюсь на ваше понимание. Если будут заявки от других пользователей, я их проигнорирую. Спасибо! ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Работа для специалиста по CSS

    $200

    Требуется специалист по CSS, чтобы поправить готовый дизайн. Был дизайн, который работал под IE/FF. Программист его испортил. Задача: поправить то, что было испорчено + переделать в DIV местами налепленный программистом код c ...

    CSS
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад