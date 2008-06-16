Нужно по готовому дизайну сверстать шаблон. Все просто и понятно. Дизайн в приложении.
Верстка html страниц из PSD файлов.
Есть psd файлы с дизайном главной и внутренней страниц, необходимо сверстать.
Хочется палучить два чистых, хорошо сформатированых html файла с коментами типа и файл со стилями и соответствующими коментариями. Html надо протестить на FireFox, IE и Opera.
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