Верстка html страниц из PSD файлов.

Алексей сделал верстку без задержек. Я получил чистый html, все замечания устранялись моментально. Я очень рад, что мне не надо больше тратить время на поиск высококвалифицированного специалиста. Удачи тебе Алексей. Надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество.