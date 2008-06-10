CMS для сайта риэлторов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок305 просмотров

Верстка готового к нарезке шаблона и подключение CMS системы.

Задачи от CMS:

- работа с подразделами (при заранее определенных разделах) добавление / удаление / редактирование;

- добавление новостей;

- обратная связь с клиентом -> регистрационная форма на сайте вида (логин/e-mail + пароль);

- добавление информации в базу данных (mySQL, готовая структура).

MySQL
17 лет назад
Deridex
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров