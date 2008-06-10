Сверстать шаблон и натянуть на Vbulletin макет тута находится http://i042.radikal.ru/0806/01/fb177294090d.jpg от вас сроки и бюджет
Врезать дизайн сайтов в скрипт по обмену ссылками
Нужно врезать дизайн сайтов в скрипт по обмену ссылками
- сайта 3
- 2 на DLE
- один на Koobi
скрипт по обмену: made-cat
Страница со скриптом может быть как статична (хтмл), так и динамична (пхп, работать с cms). На ваше усмотрение.
По срокам не урезаю, насколько понимаю дело пустяковое, желательно в течении недели, чтоб было готово (с момента постинга данного проэкта).
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