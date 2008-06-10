Нужно врезать дизайн сайтов в скрипт по обмену ссылками

- сайта 3

- 2 на DLE

- один на Koobi

скрипт по обмену: made-cat

Страница со скриптом может быть как статична (хтмл), так и динамична (пхп, работать с cms). На ваше усмотрение.

По срокам не урезаю, насколько понимаю дело пустяковое, желательно в течении недели, чтоб было готово (с момента постинга данного проэкта).