Врезать дизайн сайтов в скрипт по обмену ссылками

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок102 просмотра

Нужно врезать дизайн сайтов в скрипт по обмену ссылками

- сайта 3

- 2 на DLE

- один на Koobi

скрипт по обмену: made-cat

Страница со скриптом может быть как статична (хтмл), так и динамична (пхп, работать с cms). На ваше усмотрение.

По срокам не урезаю, насколько понимаю дело пустяковое, желательно в течении недели, чтоб было готово (с момента постинга данного проэкта).

DLEPHP
17 лет назад
amlet
38 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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