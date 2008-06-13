Сверстать шаблон и натянуть на Vbulletin

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки260 просмотров

Сверстать шаблон и натянуть на Vbulletin

макет тута находится http://i042.radikal.ru/0806/01/fb177294090d.jpg

от вас сроки и бюджет

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня
Роман Сверстал шаблон и натянул на Vbulletin за 1 день ,Очень приятный и положительный человек. Для начала подробно рассказал процесс работы чтобы после не возникли лишние вопросы,чтёт процесс работы как со стороны исполненя на ура. Хочю отметить след факторы сотрудничества: 1)Ответсвеность 2)Скорость работы 3)Сроки 4)Адекватность в обшений Одним Словом Рекомендую как Профессионала вышего уровня!!!
Приятно было поработать. Никаких нареканий. Одобрение макета, никаких ненужных придирок, молниеносная оплата. Со всеми бы так :)

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Romchik-EDF
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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