Сверстать шаблон и натянуть на Vbulletin

Роман Сверстал шаблон и натянул на Vbulletin за 1 день ,Очень приятный и положительный человек. Для начала подробно рассказал процесс работы чтобы после не возникли лишние вопросы,чтёт процесс работы как со стороны исполненя на ура. Хочю отметить след факторы сотрудничества: 1)Ответсвеность 2)Скорость работы 3)Сроки 4)Адекватность в обшений Одним Словом Рекомендую как Профессионала вышего уровня!!!