Верстка дизайна интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок179 просмотров

Есть готовый макет, нужно сверстать шаблон для ShopCMS (впринципе система идентична Shop-Script). Сжатые сроки.

17 лет назад
Liberwing
Сергей 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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