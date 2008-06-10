Исправить верстку и сверстать еще страницу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки311 просмотров

Нужно:

1.Профиксить дизайн странички - http://kleverex.com/hangouts/v3/

1.1.Сделать, чтобы при увеличении правой/левой колонки синий футер был внизу

1.2.Профиксить отображение в ИЕ6

1.3.Добавить еще один таб – settings (см. следующий таск для примера)

1.4.Убрать htc файлы

2.Сверстать еще одну - http://kleverex.com/hangouts/Hangouts_Settings.ai http://kleverex.com/hangouts/Hangouts_Settings.psd

За основу нужно взять первый дизайн.

По срокам – нужно сделать первый таск 12.06 до 24:00, максимально быстро. Второй – 13.06 до 12:00, а лучше раньше.

Оплата по факту.

17 лет назад
dmdev
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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