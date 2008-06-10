Есть файл psd. Нужно сверстать главную страницу. Жду ваших предложений
Исправить верстку и сверстать еще страницу
Нужно:
1.Профиксить дизайн странички - http://kleverex.com/hangouts/v3/
1.1.Сделать, чтобы при увеличении правой/левой колонки синий футер был внизу
1.2.Профиксить отображение в ИЕ6
1.3.Добавить еще один таб – settings (см. следующий таск для примера)
1.4.Убрать htc файлы
2.Сверстать еще одну - http://kleverex.com/hangouts/Hangouts_Settings.ai http://kleverex.com/hangouts/Hangouts_Settings.psd
За основу нужно взять первый дизайн.
По срокам – нужно сделать первый таск 12.06 до 24:00, максимально быстро. Второй – 13.06 до 12:00, а лучше раньше.
Оплата по факту.
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