Сверстать страницу на дивах

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок552 просмотра

Есть страница:

http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/323419.html#item

Нужно её сверстать. Вот что пишет программист по поводу вёрстки:

"- верстать первой и вторичной страницы div + css никаких таблиц

- все слова на сайте , должны быть не картинками а редактироваться как

текст , кроме логотипа (медиа тоже слово),

- шрифты и цвет и картинки прописать в стиле, в файлике css

- слова в шапке из двух разделов наполняться будут, то есть отдельные

ячейки как на рисунке.

- у иконок и логотипа, должны быть прозрачные края ( так что если даже

убрав иконки , потом верхней части колонок не имел некрасивый рваный вид)

-сайт должен раздвигаться под размер экрана, то есть колонки шире

становятся, а не быть зафиксированным с пустотою по бокам

-расстояние по бокам (от края до столбца) при любом экране должно быть

таким как сейчас и не увеличиваться.

- эффект фильтра осветление иконок в столбцах и медиа (что в шапке)

Поясняю...нужен фильтр прозрачности, при наведении мыши - иконки становятся такими как на скрине

-сайт должен быть готов для вывешивания и редактирования в HTML"

Собственно это всё, макет прилагается с пометками, в аське постоянно нахожусь - если непонятно будет - объясню. Заоблачных цен тоже не называйте, вёрсткой и сам занимаюсь - объём работы мне известен.

!!!МЕГААХТУНГ!!! Не пишите ни в аську, ни на почту, ни на мобильный, ни в приват. ТОЛЬКО ТУТ оставляйте предложения с ценой, здесь и буду выбирать исполнителя. Не выполнившие данное условия автоматически попадают в отклонённые, т.к. нафиг я тогда просил...

CSSHTML
17 лет назад
Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$20
Живой пример того, как нужно качественно работать. С первого раза понял ТЗ, не пришлось даже вносить правки. Однозначно работаем дальше.

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kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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