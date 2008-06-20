Есть готовые шаблоны в psd по ним нужно сделать верстку и внедрить в шопскрипт. Шаблоны в jpg находятся по этой ссылке: http://www.100cd.ru/design/jpg/ в psd http://www.100cd.ru/design/psd Нужно сделать ...
Сверстать страницу на дивах
Есть страница:
http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/323419.html#item
Нужно её сверстать. Вот что пишет программист по поводу вёрстки:
"- верстать первой и вторичной страницы div + css никаких таблиц
- все слова на сайте , должны быть не картинками а редактироваться как
текст , кроме логотипа (медиа тоже слово),
- шрифты и цвет и картинки прописать в стиле, в файлике css
- слова в шапке из двух разделов наполняться будут, то есть отдельные
ячейки как на рисунке.
- у иконок и логотипа, должны быть прозрачные края ( так что если даже
убрав иконки , потом верхней части колонок не имел некрасивый рваный вид)
-сайт должен раздвигаться под размер экрана, то есть колонки шире
становятся, а не быть зафиксированным с пустотою по бокам
-расстояние по бокам (от края до столбца) при любом экране должно быть
таким как сейчас и не увеличиваться.
- эффект фильтра осветление иконок в столбцах и медиа (что в шапке)
Поясняю...нужен фильтр прозрачности, при наведении мыши - иконки становятся такими как на скрине
-сайт должен быть готов для вывешивания и редактирования в HTML"
Собственно это всё, макет прилагается с пометками, в аське постоянно нахожусь - если непонятно будет - объясню. Заоблачных цен тоже не называйте, вёрсткой и сам занимаюсь - объём работы мне известен.
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