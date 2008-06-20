Сверстать страницу на дивах

Есть страница:

http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/323419.html#item

Нужно её сверстать. Вот что пишет программист по поводу вёрстки:

"- верстать первой и вторичной страницы div + css никаких таблиц

- все слова на сайте , должны быть не картинками а редактироваться как

текст , кроме логотипа (медиа тоже слово),

- шрифты и цвет и картинки прописать в стиле, в файлике css

- слова в шапке из двух разделов наполняться будут, то есть отдельные

ячейки как на рисунке.

- у иконок и логотипа, должны быть прозрачные края ( так что если даже

убрав иконки , потом верхней части колонок не имел некрасивый рваный вид)

-сайт должен раздвигаться под размер экрана, то есть колонки шире

становятся, а не быть зафиксированным с пустотою по бокам

-расстояние по бокам (от края до столбца) при любом экране должно быть

таким как сейчас и не увеличиваться.

- эффект фильтра осветление иконок в столбцах и медиа (что в шапке)

Поясняю...нужен фильтр прозрачности, при наведении мыши - иконки становятся такими как на скрине

-сайт должен быть готов для вывешивания и редактирования в HTML"

Собственно это всё, макет прилагается с пометками, в аське постоянно нахожусь - если непонятно будет - объясню. Заоблачных цен тоже не называйте, вёрсткой и сам занимаюсь - объём работы мне известен.

!!!МЕГААХТУНГ!!! Не пишите ни в аську, ни на почту, ни на мобильный, ни в приват. ТОЛЬКО ТУТ оставляйте предложения с ценой, здесь и буду выбирать исполнителя. Не выполнившие данное условия автоматически попадают в отклонённые, т.к. нафиг я тогда просил...