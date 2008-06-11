Сверстать и натянуть на Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок235 просмотров

Есть верстка ее нужно поправить, и натянуть на Джумлу. Сроки минимальные.

оплата 700 рублей. оставляйте свои контакты.

Joomla
17 лет назад
askon_sad
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

stormline24
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

stormline24
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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