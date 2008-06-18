Верстка дизайна для Шоп-Скрипт / SS / Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок225 просмотров

Есть готовые шаблоны в psd

по ним нужно сделать верстку и внедрить в шопскрипт.

Шаблоны в jpg находятся по этой ссылке: http://www.100cd.ru/design/jpg/

в psd http://www.100cd.ru/design/psd

Нужно сделать все по шаблону.

работа будет оплачена после полного выполнения задания.

Присылайте свои уже выполненые работы для SS на [email protected] в письме укажите

стоимость работы и номер icq.

17 лет назад
leonovk
42 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$120
3 дня
Отличная работа! Все сделано четко в срок. Все мелочи и детальки отработаны. Профи в shop-script. Всегда на связи. Рекомендую всем!
Хороший заказчик, хоть дотошный :))) Четко знает что хочет получить, детально и понятно описывает задачу, называя вещи своими имена. Рекомендую

Заявки фрилансеров

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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