Верстка дизайна для Шоп-Скрипт / SS / Shop-Script

Есть готовые шаблоны в psd

по ним нужно сделать верстку и внедрить в шопскрипт.

Шаблоны в jpg находятся по этой ссылке: http://www.100cd.ru/design/jpg/

в psd http://www.100cd.ru/design/psd

Нужно сделать все по шаблону.

работа будет оплачена после полного выполнения задания.

Присылайте свои уже выполненые работы для SS на [email protected] в письме укажите

стоимость работы и номер icq.