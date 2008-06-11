Создать шаблон для русского Pligg

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Надо сделать так, чтоб http://pliggrse.com/ был как http://tm2102.blogspot.com/2007/10/wordpress-11976.html

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HTMLWordPress
17 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров