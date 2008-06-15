Верстка макетов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки207 просмотров

Нужна верстка макетов на дивах резина.

http://www.sendspace.com/file/6pm7vs макеты тута находятся

от вас сроки

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$75
4 дня
Постовит Сергей Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель вёрстка на 100% делается на ура - на дивах. - на таблицах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - фиксированный макет - резиновый макет - понятный и аккуратный код - - ответcтвенность Рекомендую Данного исполнителя!
Отличный заказчик, приятный в общении, всегда на связи. Четко знает чего хочет, умеет четко сформулировать задачу. Оплатил все сразу без задержек. Одним словом профессионал. Надеюсь в дальнейшем на плодатворное сотрудничество. Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад