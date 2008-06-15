Верстка макетов

Постовит Сергей Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель вёрстка на 100% делается на ура - на дивах. - на таблицах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - фиксированный макет - резиновый макет - понятный и аккуратный код - - ответcтвенность Рекомендую Данного исполнителя!