Сверстать макет главной и внутреннюю страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок281 просмотр

Нужен хороший верстальшик который поймет что хочет заказчик, зделает быстро и главное недорого. Желательно знание ява скриптов. На данный момент нужно сверстать вот этот вот макет главной страници http://i055.radikal.ru/0806/67/f80cfe4247f6.png и еще одну внутреннею за 50 wmz .если понравится возможно постоянное сотрудничество. Пишите сразу в асю или приват.

17 лет назад
ComfySite
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

xxor
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-2)
17 лет назад
$45
2 дня
Уже не первый раз сотрудничаю с Александром и как всегда все на высоте. Очень быстро, ОЧЕНЬ качественно, ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Просто мастер на все руки. Советую всем. Не пожелеете, и еще не один раз обратитесь к этому человеку.
Приятный в общении человек. Пунктуален и тактичен. Подробное ТЗ и своевременная оплата. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

xxor
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-2)
17 лет назад