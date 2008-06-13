Есть страница: http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/323419.html#item Нужно её сверстать. Вот что пишет программист по поводу вёрстки: "- верстать первой и вторичной страницы div + css никаких таблиц - все слова ...
Сверстать макет главной и внутреннюю страницы
Нужен хороший верстальшик который поймет что хочет заказчик, зделает быстро и главное недорого. Желательно знание ява скриптов. На данный момент нужно сверстать вот этот вот макет главной страници http://i055.radikal.ru/0806/67/f80cfe4247f6.png и еще одну внутреннею за 50 wmz .если понравится возможно постоянное сотрудничество. Пишите сразу в асю или приват.
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