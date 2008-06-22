Исходник на flash=>сайт в html

Здравствуйте!

Есть исходник во флеш, там нужно убрать музыку при загрузке страницы, НО оставить начальный звук (не знаю, как это объяснить правильно...)

При загрузке страницы появляется здание, так вот, когда оно появляется, звучит прикольный звук, а потом идет надоевшая музыка =) Звук нужно оставить, музыку - убрать.

И кирпичи-бэкграунд в html сделать резиновым, т.к. сейчас при просмотре страницы www.stroymetallproekt.ru, например, на ноутбуке верхушка срезается...

Исходники: http://webfile.ru/2041021