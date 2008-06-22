Исходник на flash=>сайт в html

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Завершен18 заявок559 просмотров

Здравствуйте!

Есть исходник во флеш, там нужно убрать музыку при загрузке страницы, НО оставить начальный звук (не знаю, как это объяснить правильно...)

При загрузке страницы появляется здание, так вот, когда оно появляется, звучит прикольный звук, а потом идет надоевшая музыка =) Звук нужно оставить, музыку - убрать.

И кирпичи-бэкграунд в html сделать резиновым, т.к. сейчас при просмотре страницы www.stroymetallproekt.ru, например, на ноутбуке верхушка срезается...

Исходники: http://webfile.ru/2041021

HTML
17 лет назад
smp2008
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pandorka76
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bananan
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vad_shesh
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pandorka76
Viktoriya Ryabova 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
bananan
Мыкола 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад
vad_shesh
51 год
18 лет в сервисе
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10 лет назад
17 лет назад