Простая верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок410 просмотров

Есть сайт. сделать страницу с парой предложений и 5 фото, открывающимися увеличенно сверху (лучше в слое, а не в окне). Страница как таковая уже есть, текст и картинки добавить вовнутрь

17 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

im-antifly
Олег 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$5
Быстро сверстал. Еще быстрее поправил по замечаниям. В общем, неплохо.
Четкие задания, конструктивная критика, своевременная оплата. Что еще нужно для хорошей работы? :)

Заявки фрилансеров

im-antifly
Олег 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад