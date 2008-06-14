Верстка дивами под DLE - Zloe.TV

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки196 просмотров

Требуется отверстать дизайн дивами и интегрировать его под Data Life Engine

Писать сюда ICQ 9965983

Дизайн который нужно отверстать приложен

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DLE
17 лет назад
anoObiz
Iii 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров