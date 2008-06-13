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Верстка дизайна страницы
Требуется сделать верстку 2х страниц дизайна для сайта.
Файл jpg для ознакомления прилагается.
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