Верстка шаблона под Joostina

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки166 просмотров

...требуется сверстать шаблон на CMS JOOSTINA (шаблон простенький, из модулей присутствуют: новости и магазин)

...срок исполнения 24 часа

...стоимость 50$

...порядок работ: верстается шаблон (на движке), вешается на вашем хосте, нстраивается, оплачивается после чего передается

17 лет назад
zingelshuxer
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров