Верстка 1 страницы.

Здравствуйте! Есть исходник во флеш, там нужно убрать музыку при загрузке страницы, НО оставить начальный звук (не знаю, как это объяснить правильно...) При загрузке страницы появляется здание, так вот, когда оно ...
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