Прикрутить дизайн к сайту

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки227 просмотров

Имеется нарисованный дизайн в фотошопе, нужен человек который сверстает его. Сам сайт вот тут http://www.kopilkasystem.com/ сайт написан на простом пхп

PHP
17 лет назад
Alegud
Дубов 
44 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
17 лет назад
$7
Свое задание выполнил великолепно, несмотря на его частую изменчивость и усложнение, так же предлагал ценные идеи по организации страницы. Приятен в общении, всегда показывал промежуточный отчет сделанного. В будущем если возникнут проблемы буду обращаться к вам.
Отличный заказчик, оплатил даже выше стоимости о которой договаривались чётко знает что хочет, рекомендую всем исполнителям!

Заявки фрилансеров

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
17 лет назад

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