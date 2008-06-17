Прикрутить дизайн к сайту

Свое задание выполнил великолепно, несмотря на его частую изменчивость и усложнение, так же предлагал ценные идеи по организации страницы. Приятен в общении, всегда показывал промежуточный отчет сделанного. В будущем если возникнут проблемы буду обращаться к вам.