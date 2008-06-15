Редизайн сайта на основе шаблона

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  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок274 просмотра

Имеется сайт использующией php + mysql и шаблон дизайна (из templatemonster)

Нужно адаптировать шаблон и интегрировать его с данным сайтом.

PS

Таких проектов несколько. Желательно долгосрочное сотрудничество.

MySQLPHP
17 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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