Натянуть дизайн на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки187 просмотров

Нужно натянуть дизайн на wordpress.

Дизайн уже сверстан.

Из функций WP нужны только "архивы", "календарь" и "комментарии".

Нужно срочно, поэтому пишите только в icq: 365-449-050

WordPress
17 лет назад
w213
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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