Имеется сайт использующией php + mysql и шаблон дизайна (из templatemonster) Нужно адаптировать шаблон и интегрировать его с данным сайтом. PS Таких проектов несколько. Желательно долгосрочное сотрудничество.
Натянуть дизайн на wordpress
Нужно натянуть дизайн на wordpress.
Дизайн уже сверстан.
Из функций WP нужны только "архивы", "календарь" и "комментарии".
Нужно срочно, поэтому пишите только в icq: 365-449-050
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