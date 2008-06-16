Редирект с кнопки

Приветсвую!

Необходимо сделать так, чтобы при нажатии кнопки на сайте, открывалось страница. При этом кнопка - скачивание файла. То есть пользователь нажимает кнопку "скачать", ему вылетает табличка с сохранением файла и открывается другая страница в браузере.

Бюджет... не более 1 wmz :))

За помощь буду благодарен вдвойне.

Жду предложений.