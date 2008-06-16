Редирект с кнопки

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Завершен6 заявок219 просмотров

Приветсвую!

Необходимо сделать так, чтобы при нажатии кнопки на сайте, открывалось страница. При этом кнопка - скачивание файла. То есть пользователь нажимает кнопку "скачать", ему вылетает табличка с сохранением файла и открывается другая страница в браузере.

Бюджет... не более 1 wmz :))

За помощь буду благодарен вдвойне.

Жду предложений.

17 лет назад
rewarty
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад