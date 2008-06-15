Имеется нарисованный дизайн в фотошопе, нужен человек который сверстает его. Сам сайт вот тут http://www.kopilkasystem.com/ сайт написан на простом пхп
Верстка PSD в html
Требуется опытный верстальщик.
Основные требования:
1) Наличие собственного портфолио.
2) Умение верстать div-ами.
3) Территориальная принадлежность к Днепропетровскому региону.
Работы (для хорошего верстальщика) часов на 8-10.
Бюджет - 50 wmz.
Сроки, с учетом поправок - максимум 2 дня.
Если Вы не соответствуете вышеуказанным критериям, то не стоит тратить Ваше и мое времяю
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