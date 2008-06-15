Верстка PSD в html

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок492 просмотра

Требуется опытный верстальщик.

Основные требования:

1) Наличие собственного портфолио.

2) Умение верстать div-ами.

3) Территориальная принадлежность к Днепропетровскому региону.

Работы (для хорошего верстальщика) часов на 8-10.

Бюджет - 50 wmz.

Сроки, с учетом поправок - максимум 2 дня.

Если Вы не соответствуете вышеуказанным критериям, то не стоит тратить Ваше и мое времяю

HTML
17 лет назад
boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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