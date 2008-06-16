Есть флеш плеер, проигрывающий flv файлы, лежит в аттаче. Если Открывать его локально, переход в фуллскрин срабатывает. Если расположить его на хтмл странице, он не работает. Нужно чтобы работал :) Располагаю ...
Добавление секции расписания
Изменения в пользовательском интерфейсе страницы - добавление области с закладками.
http://deitsolutions.com/easiaccess
nedap000
administrator
Страница "Policy"
под (или над ‘Profile Name’ ) следует добавить область:
1) сверху набор 7 закладок (Monday - Sunday). Закладки должны быть сделаны как графическая форма а поверх неё надпись отдельным тегом (текст не в рисунке!)
2) ниже форма
24 hours
Start Time :
End Time :
Важно - ваш HTML должен хорошо ложиться под стилевую концепцию страницы, во избежание проблем с джаваскриптами.
Естественно все должно смотреться в стилистике текущего дизайна, поэтому и указал 'Дизайн' как дополнительную категорию
Крайний срок сдачи четверг
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $130
Приветствую! Нужен специалист который сможет сверстать дизайн, поставить его в Битрикс, и настроить пару модулей. Что у нас есть: готовый дизайн (PSD) 5 страниц отличаются только контент зоной(можете ...Завершен17 лет назад
- $100
Вёрстка Под Друпал нужно сверстать макеты тута http://www.sendspace.com/file/woneqr прошу высылать свой аналогичные работы и контакты.Завершен17 лет назад
- $50
Требуется опытный верстальщик. Основные требования: 1) Наличие собственного портфолио. 2) Умение верстать div-ами. 3) Территориальная принадлежность к Днепропетровскому региону. Работы (для хорошего верстальщика) часов на 8-10. Бюджет - 50 ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $7
Имеется нарисованный дизайн в фотошопе, нужен человек который сверстает его. Сам сайт вот тут http://www.kopilkasystem.com/ сайт написан на простом пхпЗавершен17 лет назад
Приветсвую! Необходимо сделать так, чтобы при нажатии кнопки на сайте, открывалось страница. При этом кнопка - скачивание файла. То есть пользователь нажимает кнопку "скачать", ему вылетает табличка с сохранением файла и открывается ...Завершен17 лет назад
- $50
Нужно натянуть дизайн на wordpress. Дизайн уже сверстан. Из функций WP нужны только "архивы", "календарь" и "комментарии". Нужно срочно, поэтому пишите только в icq: ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Имеется сайт использующией php + mysql и шаблон дизайна (из templatemonster) Нужно адаптировать шаблон и интегрировать его с данным сайтом. PS Таких проектов несколько. Желательно долгосрочное сотрудничество.HTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $40
Верстка сайтаЗавершен17 лет назад
- Завершен17 лет назад