Добавление секции расписания

Изменения в пользовательском интерфейсе страницы - добавление области с закладками.

http://deitsolutions.com/easiaccess

nedap000

administrator

Страница "Policy"

под (или над ‘Profile Name’ ) следует добавить область:

1) сверху набор 7 закладок (Monday - Sunday). Закладки должны быть сделаны как графическая форма а поверх неё надпись отдельным тегом (текст не в рисунке!)

2) ниже форма

24 hours

Start Time :

End Time :

Важно - ваш HTML должен хорошо ложиться под стилевую концепцию страницы, во избежание проблем с джаваскриптами.

Естественно все должно смотреться в стилистике текущего дизайна, поэтому и указал 'Дизайн' как дополнительную категорию

Крайний срок сдачи четверг