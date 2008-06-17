Приветствую! Нужен специалист который сможет сверстать дизайн, поставить его в Битрикс, и настроить пару модулей. Что у нас есть: готовый дизайн (PSD) 5 страниц отличаются только контент зоной(можете ...
Флеш плеер: переход в фуллскрин с хтмл страницы
Есть флеш плеер, проигрывающий flv файлы, лежит в аттаче.
Если Открывать его локально, переход в фуллскрин срабатывает.
Если расположить его на хтмл странице, он не работает.
Нужно чтобы работал :)
Располагаю я его так:
codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0'
width='320' height='260' id='player' align='middle'>
width='320' height='260' name='FLVplayer' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain'
allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash'
pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' />
Как видите, allowFullScreen стоит true и для object и для embed, но всё равно что-то не то.
Не исключаю, что проблема с самой флэшке, переход делается так:
fscommand("fullscreen", "true");
и соответсвенно
fscommand("fullscreen", "false");
Из плеера это работает.
Плеер в аттаче, откуда он берёт ссылку вас не должно волновать. Нужно сделать хтмл страницу, которая бы показывала этот плеер и в нём работал фуллскрин.
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