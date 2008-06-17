Флеш плеер: переход в фуллскрин с хтмл страницы

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Завершен3 заявки192 просмотра

Есть флеш плеер, проигрывающий flv файлы, лежит в аттаче.

Если Открывать его локально, переход в фуллскрин срабатывает.

Если расположить его на хтмл странице, он не работает.

Нужно чтобы работал :)

Располагаю я его так:

codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0'

width='320' height='260' id='player' align='middle'>

width='320' height='260' name='FLVplayer' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain'

allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash'

pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' />

Как видите, allowFullScreen стоит true и для object и для embed, но всё равно что-то не то.

Не исключаю, что проблема с самой флэшке, переход делается так:

fscommand("fullscreen", "true");

и соответсвенно

fscommand("fullscreen", "false");

Из плеера это работает.

Плеер в аттаче, откуда он берёт ссылку вас не должно волновать. Нужно сделать хтмл страницу, которая бы показывала этот плеер и в нём работал фуллскрин.

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17 лет назад
Jekyll
35 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

cox
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$25
Отзыв недоступен.
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cox
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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