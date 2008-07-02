Верстка и наполнение под 1С-битрикс

Приветствую!

Нужен специалист который сможет сверстать дизайн, поставить его в Битрикс, и настроить пару модулей.

Что у нас есть: готовый дизайн (PSD) 5 страниц отличаются только контент зоной(можете посмотреть в приложении), флеш шапка (одна на все страницы), установленный 1С-битрикс Стандарт (реально будет использоваться 4 основных модуля).

Что нужно сделать: сверстать, поставить в битрикс, настроить модули, наполнить сайт готовой информацией.

Работа не разовая, на подходе крупный сайт и портал и то и другое на битриксе, нормально выполните данный заказ дам на выполнение следующие.

PS писать строго тут, НЕ писать в ICQ, ЛС и т.д.