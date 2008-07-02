Верстка и наполнение под 1С-битрикс

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки219 просмотров

Приветствую!

Нужен специалист который сможет сверстать дизайн, поставить его в Битрикс, и настроить пару модулей.

Что у нас есть: готовый дизайн (PSD) 5 страниц отличаются только контент зоной(можете посмотреть в приложении), флеш шапка (одна на все страницы), установленный 1С-битрикс Стандарт (реально будет использоваться 4 основных модуля).

Что нужно сделать: сверстать, поставить в битрикс, настроить модули, наполнить сайт готовой информацией.

Работа не разовая, на подходе крупный сайт и портал и то и другое на битриксе, нормально выполните данный заказ дам на выполнение следующие.

PS писать строго тут, НЕ писать в ICQ, ЛС и т.д.

17 лет назад
spdesign72
Сергей 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$140
Хороший спец!
Заказчик - красавец. Дал ТЗ, без лишних вопросов принял в оговоренный срок и все оплатил. побольше бы таких!!

Заявки фрилансеров

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка под Друпал

    $100

    Вёрстка Под Друпал нужно сверстать макеты тута http://www.sendspace.com/file/woneqr прошу высылать свой аналогичные работы и контакты.

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка PSD в html

    $50

    Требуется опытный верстальщик. Основные требования: 1) Наличие собственного портфолио. 2) Умение верстать div-ами. 3) Территориальная принадлежность к Днепропетровскому региону. Работы (для хорошего верстальщика) часов на 8-10. Бюджет - 50 ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прикрутить дизайн к сайту

    $7

    Имеется нарисованный дизайн в фотошопе, нужен человек который сверстает его. Сам сайт вот тут http://www.kopilkasystem.com/ сайт написан на простом пхп

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Редирект с кнопки

    Приветсвую! Необходимо сделать так, чтобы при нажатии кнопки на сайте, открывалось страница. При этом кнопка - скачивание файла. То есть пользователь нажимает кнопку "скачать", ему вылетает табличка с сохранением файла и открывается ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Натянуть дизайн на wordpress

    $50

    Нужно натянуть дизайн на wordpress. Дизайн уже сверстан. Из функций WP нужны только "архивы", "календарь" и "комментарии". Нужно срочно, поэтому пишите только в icq: ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта на основе шаблона

    Имеется сайт использующией php + mysql и шаблон дизайна (из templatemonster) Нужно адаптировать шаблон и интегрировать его с данным сайтом. PS Таких проектов несколько. Желательно долгосрочное сотрудничество.

    MySQLPHP
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка дивами под DLE - Zloe.TV

    $50

    Требуется отверстать дизайн дивами и интегрировать его под Data Life Engine Писать сюда ICQ 9965983 Дизайн который нужно отверстать приложен Пишите

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад