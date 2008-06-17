Необходимо сверстать и натянуть макет на движок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок156 просмотров

Есть макет,нужно сверстать и натянуть на движок.

Сам диз.движка вынесен в отдельную папочку в формате tpl.html

Сроки 2 дня...пишите цену за работу...

icq:482978502

P.S пишите пожалуйста только в том случае,если вы уверены что выполните работу в срок,просрочка не допустима.

Без предоплаты,оплата WebMoney или безналом по факту...

17 лет назад
WebKharkov
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$200
2 дня

Заявки фрилансеров

Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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