Сверстать 2 страницы веб-приложения

Нужно сверстать 2 странички:

1. http://kleverex.com/hangouts/Hangouts_Hangout.ai http://kleverex.com/hangouts/Hangout.png

2. Вторую дам завтра, она по структуре такая же как и первая.

За основу нужно взять первый имеющуюся верстку: http://kleverex.com/hangouts/h7/

Потребуется Ваша помощь при внедрении - от 2х до 5 часов в онлайне.

По срокам – нужно сделать первую страничку 18.06 до 24:00, максимально быстро. Второй – 19.06 до 12:00, а лучше раньше.

Оплата по факту.