Требуется верстка сайта + калькулятор

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок301 просмотр

Незначительная верстка страниц + доведение до ума имеющегося java скрипта под калькулятор.

Java
17 лет назад
Agregor
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад
$30
Очень доволен работой с Сергеем. Сделал очень качественно всего за одну ночь, при этом с учетом всех недочетов и пожеланий. Отличный верстальщик, рекомендую!
Оплатил как и договаривались и в срок!!! часто онлайн, по этому при возникновении вопросов всегда можно связаться и уточнится.

Заявки фрилансеров

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад

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