Верстка сайта на HostCMS

Очень адекватный, знающий свою работу (и не только свою) заказчик. Не в первый раз уже работаем и всегда срабатываемся. Ни разу не было расплывчатого или невнятного описания задачи, задержек или проблем с оплатой. Очень рад сотрудничеству!