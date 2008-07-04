Верстка сайта на HostCMS

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки170 просмотров

Нужно сверстать готовый дизайн на ХостЦМС.

Страницы верстки Главная и Информационные.

17 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

agathodaimon
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$70
Отличная вдумчивая работа! Остался доволен результатом! Пользуюсь услугами этого человека не первый раз и, надеюсь, не последний.
Очень адекватный, знающий свою работу (и не только свою) заказчик. Не в первый раз уже работаем и всегда срабатываемся. Ни разу не было расплывчатого или невнятного описания задачи, задержек или проблем с оплатой. Очень рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

agathodaimon
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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