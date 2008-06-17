Верстка двух страниц

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок179 просмотров

Требуется верстка 2 страниц, основные требования: блочная верстка, валидная, кросбраузерная.

Срок 1-2 дня.

17 лет назад
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 лет назад
$20

Заявки фрилансеров

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 лет назад

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