Верстка+ натяжка дизайна + скрипты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки216 просмотров

Необходимо сделать верстку (часть уже сверстано), натянуть дизайн на сайт idance.ru и установить или создать скрипты .

Более подробно в архиве: http://narod.ru/disk/988481000/idance%20(copy%202).rar.html

Попытки прошлых начинателей: www.new.idance.ru

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17 лет назад
Delic
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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