Есть макет,нужно сверстать и натянуть на движок. Сам диз.движка вынесен в отдельную папочку в формате tpl.html Сроки 2 дня...пишите цену за работу... icq:482978502 P.S пишите ...
Верстка+ натяжка дизайна + скрипты
Необходимо сделать верстку (часть уже сверстано), натянуть дизайн на сайт idance.ru и установить или создать скрипты .
Более подробно в архиве: http://narod.ru/disk/988481000/idance%20(copy%202).rar.html
Попытки прошлых начинателей: www.new.idance.ru
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