Amiro CMS адаптировать шаблон

Необходимо адаптировать шаблон под платную CMS Amiro (www.amiro.ru)

Сам шаблон: http://www.templatehelp.com/aff/preview.php?aff=amiro&skin=27&locale=ru¤cy=0&pr=yes&src=yes&nt=yes&help=yes&sample=yes&faq=yes&nmg=yes&auth=yes&down=yes&chm=&hide_flash=0&search=&PHPSESSID=8be3c055ef9e63e9d0f7e668722d56b8&referer=http%3A%2F%2Fwww.amiro.ru%2Fcms-templates%2Fsearch%2F&i=12222

Исходники шаблона у меня есть, все необходимы граф. изменение сделаны, с вас нужна именно АДАПТАЦИЯ шаблона.

Про адаптацию можете прочитать тут: http://manual.amiro.ru/

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