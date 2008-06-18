Amiro CMS адаптировать шаблон

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Закрытнет заявок133 просмотра

Необходимо адаптировать шаблон под платную CMS Amiro (www.amiro.ru)

Сам шаблон: http://www.templatehelp.com/aff/preview.php?aff=amiro&skin=27&locale=ru&currency=0&pr=yes&src=yes&nt=yes&help=yes&sample=yes&faq=yes&nmg=yes&auth=yes&down=yes&chm=&hide_flash=0&search=&PHPSESSID=8be3c055ef9e63e9d0f7e668722d56b8&referer=http%3A%2F%2Fwww.amiro.ru%2Fcms-templates%2Fsearch%2F&i=12222

Исходники шаблона у меня есть, все необходимы граф. изменение сделаны, с вас нужна именно АДАПТАЦИЯ шаблона.

Про адаптацию можете прочитать тут: http://manual.amiro.ru/

На ICQ НЕ писать! Только в сообщения или в предложения.

Сразу пишите Цену\срок. Проект не срочный, поэтому важнее цена.

17 лет назад
melan91
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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