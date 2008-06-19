Надо чтоб стандартный шаблон с 7 версии работал на версии 6+ Сколько будет стоить?И сроки!
Срочно сверстать пару страниц
Срочно сверстать пару страниц! Подробности через личку. Если мне понравиться, есть еще работа.
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