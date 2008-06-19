Срочно сверстать пару страниц

Нужно сверстать 2 странички: 1. http://kleverex.com/hangouts/Hangouts_Hangout.ai http://kleverex.com/hangouts/Hangout.png 2. Вторую дам завтра, она по структуре такая же как и первая. За основу нужно взять первый имеющуюся верстку: http://kleverex.com/hangouts/h7/ Потребуется Ваша ...