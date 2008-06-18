Есть шаблон, надо подогнать под php-fusion

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки114 просмотров

Надо чтоб стандартный шаблон с 7 версии работал на версии 6+

Сколько будет стоить?И сроки!

PHP
17 лет назад
SeRbIu
32 года
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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