Верстка дизайна и привязка к Drupal

Сейчас разрабатывается информационный портал.

Необходим человек, который сверстает и привяжет дизайн (к уже установленному и настроенному как надо) движку друпал.

Если вы не занимаетесь версткой, отверстать могут другие люди. Только нужна будет ваша рекомендации как это лучше сделать, что бы потом вам проще было привязывать к движку.

Задачи кратко:

Верстка - главная, + 10-15 типовых страниц, отличающихся от главной содержимым центрального раздела.

Прикрепление к установленному движку друпал.

Крайне желательно иметь опыт работы с друпалом.

Пишите ваши предложения мне на почту: [email protected]

Указывайте – сколько вам потребуется времени и сколько будет стоить.